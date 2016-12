דו"ח של מרכז ליב"ה טוען כי לנשות הכותל יש קשרים אדוקים עם ארגוני שמאל קיצוניים. על פי הדו"ח כמה מנשות הכותל הבולטות, ביניהן, יו"ר נשות הכותל, פעילות פוליטית בארגוני שמאל רדיקלי שחלקם תומכים ב-BDS.

לטענת ליב"ה, ענת הופמן, יו"ר נשות הכותל, המכהנת במקביל כמנהלת המרכז הרפורמי לדת ומדינה, השתתפה בטקס הדלקת משואות של תנועת השמאל הרדיקלית "יש גבול" הקוראת ל"הפסקת הכיבוש" ותומכת בסרבנות. הופמן הוגדרה בהזמנה לטקס כ"פעילה נגד אפליית מיעוטים".

עוד עולה מהדו"ח כי הופמן היא חברת הוועד המנהל של 'המוקד לפליטים ולמהגרים' , לצידה של נעמי חזן מהקרן החדשה לישראל, ארגון הפועל בין היתר לביטול החוק למניעת הסתננות שנועד למנוע את הצפת ישראל במהגרים. הארגון ממומן על ידי הקרן החדשה לישראל וקרן מוריה, וכן על ידי ישויות מדיניות זרות, כך טוענים בליב"ה. בנוסף הופמן הייתה פעילה בארגון השמאל 'נשים בשחור', שהיה פעיל בימי האינתיפאדה הראשונה.

על פי הדו"ח, הופמן היא גם יו"ר 'חברת דומארי של הצוענים בירושלים' (the Domari Society of Gypsies in Jerusalem), ארגון השייך לרשת הארגונים 'אלקדס' המתאמת פעילויות עבור הארגונים ודואגת להם לתקציבים. באתר של רשת 'אלקדס' מוצגת מפה של העיר העתיקה בה אין כל אזכור לכותל המערבי, והרובע היהודי נקרא בשם 'שכונת אל-שארף'. בנוסף, רשת 'אלקדס' תומכת ב"החרמת הכיבוש כאחד האמצעים היעילים ביותר כדי להתנגד למדיניות של קולוניזציה ועקירת פלסטינים".

(צילום: Corinna Kern/Flash90)

בדו"ח מופיע גם מידע על פעילותה הפוליטית של סגנית יו"ר נשות הכותל, בתיה קאלוס. על פי הדו"ח קאלוס משמשת כרכזת תכניות של 'קרן מוריה', ובכך מסייעת בהעברת תקציבים לארגונים השותפים לקמפיין הדה-לגיטימציה נגד ישראל כמו: 'עדאלה', 'עיר עמים', 'יש דין' ו'מוסאווה'.

בנוסף קאלוס משמשת כיועצת של הארגון 'סיכוי', החתום על "הצהרת חיפה", הצהרה הקוראת לביטול קיומה של מדינת ישראל, תומכת בהתנגדות אלימה ומאשימה את ישראל במניפולציה של זיכרון השואה לצורך מטרות פוליטיות.

קאלוס פעילה גם בארגון השמאל הקיצוני "נשות ווטש" הקורא לחרם לישראל ופועל להאשמת ישראל בפגיעה בזכויות פלסטינים. בנוסף, טוענים בליב"ה כי קאלוס היא גם היועצת הישראלית לקרן 'פאוס', קרן אמריקאית המממנת באופן משמעותי את "הקרן החדשה לישראל".

ענת הופמן וארגון "נשות הכותל" אמרו ל'כיפה' בתגובה: "לנשות הכותל יש מטרה אחת. לאפשר לנשים יהודיות תפילה בכותל על פי מנהגן. הקבוצה שלנו כוללת נשים אורתודוכסיות, רפורמיות וקונסרבטיביות ביחד. אנחנו פועלות כבר 28 שנה לשיוויון ואנחנו הצלחנו בהרבה מאוד מאמצים לקדם את השיוויון. בזה אנחנו עוסקות".